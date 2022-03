M. Pokora et Christina Milian si fiers : leur adorable Kenna (11 mois) marche déjà... Ses jolis progrès en vidéo

Il y a cinq ans, les destins de M. Pokora et Christina Milian ont basculé sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le coup de coeur a lieu à Saint-Tropez au cours de l'été 2017 et rien ne semble les arrêter. En l'espace de cinq petites années, les tourtereaux se sont installés ensemble à Los Angeles, se sont mariés et sont devenus parents de deux garçons, Isaiah, né en janvier 2020 et Kenna, en avril 2021.

Si les progrès de l'aîné sont partagés par ses parents sur les réseaux sociaux, le petit dernier n'est pas en reste. A seulement onze mois, Kenna fait la fierté de ses parents puisqu'il sait se tenir tout seul debout et marcher, surtout. Dans sa story Instagram, Christina Milian a récemment dévoilé une vidéo dans laquelle le petit garçon cavale, une bouteille d'eau vide à la bouche (voir diaporama). À même pas un an, Kenna sait déjà faire deux choses en même temps, un vrai petit dégourdi !

Malgré la fatigue engendrée par l'éducation de deux enfants en bas âge, Christina Milian et M. Pokora s'en sortent comme des chefs. Les amoureux ont trouvé l'équilibre parfait entre leur vie privée et personnelle. Déjà maman de Violet, sa fille de 12 ans - née de son union passée avec le rappeur The-Dream - avec qui elle est très complice, la chanteuse américaine met un point d'honneur à toujours lui dégager du temps pour des virées mère-fille. Quand Violet est avec son papa, Christina Milian retrouve les trois hommes de sa vie chez eux, à Los Angeles. Mais la vie de parents n'empêchent pas de profiter aussi à deux.

Il y a quelques jours, M. Pokora et Christina Milian ont d'ailleurs fait le show au cours d'une soirée. Dans une vidéo publiée par un compte de fan, Christina Milian interprète son morceau Dip it Low et entame une danse sensuelle avec son chéri sous les yeux des caméras rivées sur le duo. Quand la flamme faiblit année après année pour de jeunes parents, M. Pokora et Christina Milian ne sont pas du genre à la laisser s'éteindre. Au contraire. Les paris de bébé numéro 3 sont d'ailleurs d'ores et déjà lancés.