M. Pokora et Christian Milian plus sensuels que jamais : ils improvisent une danse langoureuse en soirée

Quand deux chanteurs et danseurs, qui plus est en couple, se retrouvent en soirée... Ça fait des étincelles ! Il y a quelques jours, M. Pokora et sa femme Christina Milian étaient de sortie à Los Angeles. Les amoureux ont laissé leurs enfants à la maison le temps d'une soirée d'anniversaire, celle célébrant les 34 ans de l'entrepreneur Umar Kamani, le fondateur du site PrettyLittleThing.

Sur leurs comptes Instagram, le Français et sa belle Américaine ont partagé quelques photos de cet événement, notamment de leur arrivée main dans la main. "Maman et papa sont de sortie", a notamment écrit M. Pokora. Mais c'est une vidéo prise plus tard durant la soirée qui a interpellé les fans du couple : Christina Milian apparaît le micro en main, en train de chanter sur son titre Dip It Low (sorti en 2009). L'artiste de 40 ans entame alors une danse langoureuse avec sa moitié devant les invités, parmi lesquels figuraient Will.i.am (du groupe Black Eyed Peas), Chris Brown, le chanteur Mario ou encore Snoop Dogg. Étonnamment, ils n'ont pas reproduit cette danse sexy le week-end dernier, lors de la soirée d'Elton John pour les Oscars...