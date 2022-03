M. Pokora et Christina Milian : Couple chic pour une folle soirée avec Snoop Dogg et Chris Brown

Famille, restos, soirées... À Los Angeles, M. Pokora et Christina Milian ont leurs petites habitudes ! Ils y étaient de sortie en début de semaine pour une soirée mémorable. Invités à l'anniversaire d'un ami, les deux époux se sont éclatés en compagnie de Snoop Dogg et Chris Brown.

Pour ses 34 ans, Umar Kamani a fait les choses en grand ! Le PDG de la marque de vêtements Pretty Little Thing a surtout pu compter sur les présences de ses amis, dont font partie Christina Milian et M. Pokora. Les parents d'Isaiah et Kenna (2 ans et 11 mois) avaient sorti le grand jeu pour l'événement et en ont filmé les meilleurs moments pour leurs stories Instagram respectives. Matthieu a par exemple filmé son épouse qui a participé à la soirée en chantant pour Umar et les autres invités, puis s'est laissé emporter sur les classiques de Snoop Dogg, Chris Brown et Mario Winans. Les trois hommes ont également régalé les convives.

Ultra élégant en chemise et pantalon Homme Plissé Issey Miyake, lunettes à verres bleus sur le nez, M. Pokora a permis à ses followers d'admirer sa superbe tenue du soir. Christina, elle, portait une ravissante robe tube noire et blanche, dans laquelle elle s'est habilement trémoussée sous le regard amoureux de son époux.

Ainsi, M. Pokora retrouve la ferveur des mondanités californiennes ! Le chanteur et comédien revient de Paris où il a passé plusieurs semaines pour enregistrer de nouveaux titres. "Niveau de confiance 110/100. Merci pour vos messages et vos encouragements. Le chemin du retour", a-t-il écrit sur Instagram, indiquant à ses fans son comeback imminent.