"Je ne supporte plus ce que je fais..." : M. Pokora et son départ des Link Up, révélations d'un ex-membre

Le retour à l'anonymat a été rude. Pendant deux ans, le groupe Link Up a pourtant connu de beaux succès, après avoir été formé dans l'émission Popstars. Les membres Lionel Tim, Otis et Matt Pokora ont réussi à se faire un nom grâce à un premier album très écouté. Mais l'aventure s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé lorsque Matt Pokora a quitté le groupe. Le mari de Christina Milian a en effet choisi de continuer dans le milieu, mais seul. Un coup dur pour ses camarades, et plus particulièrement pour Lionel Tim, lequel était alors tombé de haut.

"Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au bureau de nos managers. Et il me dit : 'Je serres les dents, je ne supporte plus ce que je fais, j'ai envie de partir, de faire ma carrière solo.' Et moi je lui dit : 'Viens on fait un deuxième album, t'es encore jeune' - il avait 19 ans à l'époque - et je lui disais : 'Écoute, si ça ne marche pas, tu partiras, je le comprendrai.' Et puis j'ai dû composer avec ça, respecter son choix et partir dans une autre direction, qui était la variété. Mais j'ai très vite compris que je n'étais pas la priorité de la maison de disque, il a fallu que je parte faire autre chose", a-t-il confié.

Je ne lui en veux pas

Car en effet, les professionnels de la musique ont préféré porter à l'époque leurs espoirs sur Matt Pokora, laissant de côté Lionel Tim qui n'a jamais rencontré le même succès que son ami. Pour autant, il l'assure, il n'y a "pas de jalousie" ni de mauvais ressentiments. "J'ai souffert de l'injustice qui a été faite par rapport à la maison de disque, je ne lui en veux pas à lui. C'est la maison de disque qui a voulu mettre toute son énergie sur lui, et moi je n'avais pas le même budget promo que pouvait avoir Matt. Ils misaient sur lui. Une maison de disque, c'est fait pour faire de l'argent et promouvoir les artistes qui vont marcher. Moi j'étais dans une phase variété/pop qui n'était pas le mouvement du moment", reconnaît-il.

Un dénouement que Lionel Tim n'a toutefois pas toujours aussi bien accepté. Pendant longtemps, il a même été sujet à la dépression, jusqu'à développer des envies suicidaires. "C'est une psychothérapie qui m'a aidé parce que c'était difficile", avoue-t-il. Cette période difficile fait justement l'objet de sa pièce de théâtre À mon étoile qu'il joue actuellement à la Divine Comédie.

Lionel Tim s'est ensuite confié sur les rapports qu'ils ont aujourd'hui : "Tous les deux ans, on se contacte, on se croise, on a des contacts bienveillants mais ça ne va pas plus loin que ça. Déjà il ne vit plus en France, il partage sa vie entre Los Angeles et ici et surtout il est très occupé. Aujourd'hui je comprends son choix. S'il était resté avec nous, il n'aurait peut être pas fait la même carrière et quand on voit là où il en est, je pense qu'il a fait le bon choix. Ça ne nous a pas aidé nous, mais ce n'est pas à lui de nous aider, c'est à nous de nous aider nous-même."

