Lionel Tim (Linkup) brisé par l'arrêt du groupe : "J'ai voulu mettre fin à mes jours"

En 2003, Lionel Tim - accompagné de ses deux ancien-compères, M. Pokora et Otis - avait remporté la troisième saison de Popstars. Un groupe qui a su rapidement trouver son public, mais qui, au fur et à mesure des mois, s'est malheureusement dissous. Une courte expérience musicale qui, à l'époque, avait fortement impacté celui qui s'est récemment fait violemment agressé. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Public, en kiosque ce vendredi 3 décembre 2021, ce dernier s'est confié en toute transparence sur son parcours.

Actuellement à l'affiche de la comédie À mon étoile, Lionel Tim y interprète le rôle de Léo, un chanteur ayant connu le succès dans les années 2000 se retrouve sans espoir et songe à mettre fin à ces jours. Une situation bien connue par ce dernier et qui a inspiré l'intrigue de cette pièce. "C'était en janvier 2019. J'étais en scooter et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au nombre de fois où j'avais voulu mettre fin à mes jours (...) J'ai commencé à me dire que ça pourrait faire une histoire", a-t-il d'abord indiqué, avant de poursuivre sur la dissolution du groupe les Linkup : "J'étais brisé (...) Je voulais être chanteur depuis mes 13 ans. Puis, du jour au lendemain, on m'a tout enlevé."

Un terrible départ

L'arrêt des Linkup s'est expliqué suite au départ de M. Pokora - à l'affiche de la pièce Les Grandes Ambitions - en 2004. Un affront aux yeux de Lionel Tim qui avait eu beaucoup de mal à digérer la nouvelle. "Matt m'a annoncé qu'il voulait arrêter. Et, là, mon monde s'écroule, j'avais droit à un deuxième album : 'On fait un deuxième album, t'es jeune, t'as 19 ans, si ça ne fonctionne pas, tu pourras faire ta carrière solo après...' Mais il n'en démord pas", indiquait-il lors d'une précédente interview à Public en 2013. Et de conclure : "Je regrette que Matt et moi ne soyons pas restés proches."

