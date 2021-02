Lionel Tim (Linkup) violemment agressé : "J'ai été victime d'un guet-apens..."

Mais sur place, "aux alentours d'un parc" près du Boulevard Berthier dans le 17e arrondissement de Paris, rien ne se passe comme prévu... "Je suis arrivé au rendez-vous croyant que j'allais vendre mon téléphone et je me suis retrouvé face à cinq mecs", raconte Lionel Tim. Et là, il a été violemment battu par ses agresseurs : "J'ai pris des coups de poings, des coups de pieds. J'ai essayé de me défendre comme j'ai pu, j'ai pris des coups. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de garder mon casque. Je me dis que si je n'avais pas eu mon casque, j'aurais certainement eu un traumatisme crânien."

En plus des coups, Lionel Tim a perdu son portable dans l'affaire, mais précise que "ce n'est pas grave, on s'en fiche, c'est matériel", même s'il avoue avoir "besoin de cet argent". Après cet incident traumatisant, il a foncé au commissariat porter plainte. Et il a appris que "cette bande de jeunes hommes agit depuis quelques temps" et est à l'origine de vols de trottinettes et de téléphones dans le quartier. Plus encore, il a rendez-vous dès demain matin à l'UMJ (Unité Médico-Judiciaire) : "Je dois faire constater mes blessures, voir si je n'ai pas des contusions ou quoi que ce soit... J'ai un peu mal à l'épaule."

Et de conclure : "J'ai essayé d'être fort comme on peut l'estimer, j'ai essayé de me défendre... Je fais cette vidéo parce que je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. Faites attention, il y a une recrudescence de la violence."