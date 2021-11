M. Pokora et Christina Milian à Strasbourg avec les enfants, la féérie de Noël à son paroxysme

M. Pokora est retourné dans sa ville natale, Strasbourg, entouré de sa femme Christina Milian et de leurs enfants. Sur Instagram, le chanteur et comédien de 36 ans a partagé de très belles vidéos de sa sortie dans la ville, déjà parée de lumières et de décorations de Noël ! Un moment féérique que Christina Milian a adoré. L'Américaine a joué le jeu jusqu'au bout en mettant sa combinaison de Père Noël. "Je suis Noël", s'est-elle amusée dans sa story. Les amoureux, qui sont allés à Venise il y a peu, ont pris des clichés de cette soirée pleine de magie, avec la cathédrale de Strasbourg en arrière-plan.

Dans le petit marché de Noël, la maman de Violet, Isaiah et Kenna (11 ans, 1 an et demi et 6 mois) en a pris plein les yeux et s'est régalée avec les spécialités locales. Grande gourmande assumée, l'interprète de When You Look At me a testé le vin chaud et la tarte flambée, entre autres. A la fin de la soirée, elle affichait son "food baby", c'est-à-dire sa bedaine un peu gonflée par la nourriture.