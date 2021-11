Christina Milian fière de son fils Isaiah, déjà bourré de talent : "Nous avons un petit Picasso"

Il faut croire que le talent se transmet ! Isaiah, le fils aîné de M. Pokora et de Christina Milian, a déjà tout d'un futur grand artiste. Sur Instagram, la chanteuse et actrice américaine de 40 ans a posté plusieurs vidéos, où l'on voit son petit garçon de bientôt 2 ans en pleine création. Tablier, peintures, rouleaux, pinceaux, le frère de Violet Madison et de Kenna (11 ans et 6 mois) semble avoir trouvé sa voie. Très fière de voir son enfant s'épanouir dans la création artistique, la star US a fait part de ses commentaires. "Isaiah Picasso ! Il a plusieurs techniques, je n'en perds pas une miette. Nous avons un petit artiste entre les mains @MPokora", a-t-elle signalé, en taguant son mari. Rien d'étonnant lorsqu'on connaît le pedigree des jeune parents.

La jolie brune qui a passé quelques jours à Dubaï a ensuite dévoilé à ses abonnés ce qu'elle concoctait pour le dîner de Thanksgiving. Car, s'ils habitent désormais en France, Christina Milian et M. Pokora souhaitent baigner leurs enfants dans les deux cultures. C'est donc tout naturellement que la mère de famille a foncé en cuisine pour préparer à manger. Au menu : "beef Bourguignon" ! Exit donc la dinde traditionnelle - qu'elle n'a pas réussi à trouver- et bonjour le métissage avec un plat 100% français pour une fête importante dans l'histoire des Etats-Unis et que plusieurs célébrités ont passé en famille.

Malheureusement, Christina Milian, qui a montré le contenu de ses courses, s'est rendue compte à la dernière minute que sa batterie de cuisine n'était pas compatible avec son four. "Hier soir, je vous ai dit que j'allais préparer un boeuf bourguignon. Je n'ai pas pu le faire parce que j'ai des plaques à induction et que mes poêles ne sont pas compatibles", a-t-elle expliqué en story. Un peu déçue, la star a ensuite confié qu'elle préparerait malgré tout tout ce qu'il faut pour son dîner de Thanksgiving un jour en retard. "Je vais m'acheter d'autres poêles et on va le fêter le jour du Black Friday."