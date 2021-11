M Pokora et Christina Milian : le jeune Isaiah a bien grandi !

Sur la Toile, Christina Milian et M. Pokora partagent régulièrement des nouvelles de leur petite famille. Et ce samedi 20 novembre 2021, la chanteuse américaine n'a pas fait exception en dévoilant un tendre moment aux côtés de ces enfants. À l'occasion d'une sortie à l'aquarium, l'épouse du chanteur français a partagé un parfait moment en famille.

"Cette semaine, j'ai emmené les garçons à l'aquarium de Paris. Ils ont passé un si bon moment ! Ils sont tous les deux à un stade où ils interagissent les uns avec les autres et c'est si mignon !", a-t-elle indiqué en légende, visiblement très fière. Et de poursuivre : "Je ne pouvais pas attendre pour cela.. Dans 1 an, ça va me rendre folle de me battre pour des jouets, mais pour l'instant, c'est plutôt amusant." Une sortie en famille où son jeune garçon Isaiah (1 an) paraît très différent. Digne d'un grand garçon, le jeune Isaiah est apparu beaucoup plus autonome, indépendant et aussi très complice avec Kenna et sa maman. Une sortie en famille d'ores et déjà mémorable pour la chanteuse américaine.