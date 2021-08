Estelle Lefébure, trop belle ? "On le paie un peu"

Celle qui a vécu aux Etats-Unis durant quatorze ans s'est amusée à comparer la France et l'Amérique. "Dans le milieu, en France, sa beauté on la paie, on ne vous prend pas au sérieux. Aux Etats-Unis, on aime faire rêver avec de beaux acteurs", avance l'ancienne partenaire d'Arthur. Elle poursuit : "Là-bas, tu as le droit d'avoir de l'ambition. Il n'y a pas de jalousie ni de mesquinerie. Il y a moins de jugement qu'en France".

Malgré les cases dans lesquelles on a pu la mettre, Estelle Lefébure a toujours réussi à se montrer là où on ne l'attendait pas. Aimant les défis, elle sera, dès la rentrée prochaine, sur les planches du théâtre de la Madeleine à Paris dans Les Grandes Ambitions. Elle donnera la réplique à Philippe Lellouche et M. Pokora. "Je suis Taureau : quand je me lance, c'est à fond", résume la touche-à-tout.

Paris Match, édition du 19 août 2021.