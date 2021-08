David Hallyday fête ses 55 ans : sa petite soeur Darina Scotti-Vartan lui témoigne son amour

Sur son compte Instagram, samedi 14 août 2021, Darina Scotti-Vartan (fille de Sylvie Vartan et de Tony Scotti) a adressé une belle attention au fils du Taulier. Pour les 55 ans de David Hallyday la jeune femme de 24 ans a ainsi partagé une belle photo de son demi-frère accompagnée d'un tendre message.

"Joyeux anniversaire au meilleur frère possible", a-t-elle écrit. Et de poursuivre : "Je t'aime David". Une belle déclaration de la part de la fille adoptive de Sylvie Vartan. Vivant à Los Angeles, la jeune influenceuse mode ne manque jamais de partager un joli proche pour l'anniversaire de chaque membre de sa famille. Qu'il s'agisse d'Emma Smet , de sa mère Sylvie Vartan ou encore de son père, Tony Scotti... Darina Scotti-Vartan publie d'adorables posts avec ses proches, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Elle fait souvent taire les rumeurs

Très ouverte sur sa vie privée, Darina Scotti-Vartan n'est vraisemblablement jamais avare en révélations sur les réseaux sociaux. Pour preuve, le 20 juillet dernier, la jolie blonde a répondu sans détours aux différentes rumeurs sur sa vie sentimentale. A travers un jeu de questions-réponses sur Instagram, un fan lui avait demandé si elle était en couple. "Non pas le temps pour une relation en ce moment", avait-elle simplement expliqué. "Où est ton petit-ami ?", s'est alors questionné un autre abonné. "Je n'en ai pas, je n'en veux pas pour le moment et je n'ai pas besoin", a-t-elle ensuite confié. Des réponses cash qui ont eu le mérite d'être claires.

Très proche de sa famille, Darina Scotti-Vartan prend parfois le temps de défendre ceux qu'elle aime sur les réseaux sociaux. En mai dernier, elle n'avait d'ailleurs pas hésité à répondre à un détracteur lorsque ce dernier s'en était pris à sa nièce, Emma Smet.

Alors que la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday avait publié plusieurs clichés d'elle en terrasse d'un café, un internaute s'était permis de commenter qu'elle n'avait pas fait grand-chose pour mériter toute cette attention. Une critique qui n'était pas passée auprès de Darina Scotti-Vartan qui lui avait répondu, agacée : "Ne jugez pas la vie de personnes que vous ne connaissez pas personnellement. Y en a marre de penser que les gens "connus" ont le temps d'être H 24 sur leur téléphone - car c'est pas du tout le cas. On est tous humains, believe it or not."