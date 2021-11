M. Pokora, papa intransigeant : confidences sur ses fils, qui ne risquent pas d'être des tire-au-flanc !

M. Pokora est un artiste épanoui et un homme heureux. Papa de deux garçons (Isaiah et Kenna, bientôt 2 ans et 6 mois) et d'une belle-fille de 9 ans prénommée Violet, le chanteur s'est confié dans les pages du magazine Nous Deux. Celui qui s'essaye à la comédie aux côtés d'Estelle Lefébure et Philippe Lellouche dans Les Grandes ambitions connaît un succès retentissant et se régale chaque soir sur les planches du théâtre de la Madeleine, à Paris.

Interrogé sur sa vie privée, le trentenaire, qui vit une véritable histoire d'amour avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian s'est épanché sur leur vie, entre Paris et Los Angeles. "On vient régulièrement depuis la naissance des petits. On sait très bien qu'on a deux 'chez nous'. C'est plus compliqué pour la scolarité de ma belle-fille Violet", a-t-il affirmé. La fille de Christina Milian et du rappeur The Dream se plaît beaucoup à Paris, comme elle le montre sur son compte Instagram. Du haut de ses 11 printemps, la jeune fille serait une pro du français, contrairement à sa maman !

"Ma femme arrive un peu à le comprendre, à force de l'entendre quotidiennement mais pas encore à le parler. Ma belle-fille avait commencé à apprendre mais a un peu abandonné. En revanche, quand elle le parle, elle a un accent incroyable", a expliqué M. Pokora. Celui qui va ouvrir un restaurant de pâtes aux Etats-Unis en novembre 2022 s'est également félicité de la double culture dont pourront jouir ses enfants, qui vont "bénéficier de l'histoire de l'Europe et de l'esprit américain".

Avec deux parents artistes et connus, il est possible que les jeunes Isaiah et Kenna se sentent pousser des ailes et décident de se laisser vivre, lorsqu'ils seront plus grands. Mais pour M. Pokora, pas question d'éduquer des enfants trop privilégiés. "Depuis tout petit, je suis à l'école du travail. Ma mère a reçu une éducation militaire et mon père, qui était footballeur, s'entraînait tous les jours. Mes enfants ne devront leur réussite personnelle qu'à eux-mêmes". C'est dit !