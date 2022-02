M. Pokora : Blagueur pour la Saint-Valentin, Christina Milian lui adresse une touchante déclaration

M. Pokora et Christina Milian échangent fréquemment les mots d'amour et clins d'oeil sur les réseaux sociaux. Ils ont naturellement profité de la Saint-Valentin pour se prêter une nouvelle fois à l'exercice. Alors que l'actrice adresse à son mari une touchante déclaration, ce dernier choisit la voie de l'humour avec une blague étonnante.

Ce lundi 14 février 2022, de nombreux couples de stars ont fêté la Saint-Valentin. M. Pokora et Christina Milian ont marqué le coup en allant dîner en tête-à-tête au restaurant du Beverly Hills Hotel, à Beverly Hills.

M. Pokora a immortalisé cette sortie romantique par un selfie, qu'il a publié sur Instagram. "Valentine. Meuf très sympa, je pense qu'on va faire des gosses ensemble", a écrit la star de la pièce de théâtre Les Grandes Ambitions en légende de sa publication.

Ce commentaire a fait rire les internautes, et pour cause : Christina et lui sont bien parents de deux enfants, deux garçons prénommés Isaiah et Kenna (2 ans et 10 mois).