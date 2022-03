Matt Pokora et Christina Milian sur leur 31 pour les Oscars, le couple fait sensation sur le tapis rouge

Le couple était à la soirée la plus courue de l'année ! Ce dimanche soir, alors que la cérémonie des Oscars se déroulait à Los Angeles, Matt Pokora et sa compagne, l'actrice américaine Christina Milian, se sont retrouvés chez le chanteur britannique Elton John pour regarder la cérémonie de remise des prix entourés de nombreux autres VIP.

Et on peut dire que côté look, ils n'avaient rien laissé au hasard ! En effet, la chanteuse et actrice de 40 ans avait choisi une robe blanche au bustier transparent, avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse et une traine immaculée. Perchée sur des escarpins argentés, elle était rayonnante.

Son mari avait également sorti le grand jeu ! M. Pokora avait choisi un pantalon et une chemise noire, accompagnés d'une veste blanche et noire. Très sexy, il a posé avec sa femme sur le tapis rouge. Celle-ci, plutôt fière, l'a d'ailleurs filmé toute la soirée en story sur Instagram, commentant sous la vidéo "mon rendez-vous sexy"...

Depuis leur rencontre en août 2017, Matt Pokora et Christina Milian sont absolument inséparables. Tous les deux habitent ensemble avec la fille aînée de l'américaine, Violet, née d'une première union mais que le chanteur considère comme sa fille depuis le début. Ils ont ensuite accueilli deux petits garçons, Isaiah en 2020 et Kenna en 2021, formant une magnifique famille recomposée.

Et quand ce n'est pas le chanteur qui accompagne sa femme dans les soirées chics d'Hollywood, c'est elle qui vient avec lui en France : recruté pour jouer dans une pièce de théâtre, M. Pokora avait dû passer quelques semaines à Paris à la fin de l'année dernière. Pas de soucis pour sa famille qui était venue avec lui. L'occasion pour la jeune Violet et sa maman de pratiquer un peu leur français, elles qui ne parlent pas beaucoup la langue de Molière. Les petits garçons, eux, sont déjà bilingues !

Pour rappel, la cérémonie des Oscars s'est déroulée ce dimanche soir devant une salle comble de stars. Si c'est Jessica Chastain qui a remporté la statuette de la meilleure actrice et CODA celle du meilleur fils, c'est Will Smith qui a plutôt fait parler de lui : Oscar du meilleur acteur, celui qui incarnait le père des soeurs Williams au cinéma est monté sur scène pendant la soirée pour gifler le présentateur, Chris Rock, après une blague jugée déplacée sur sa femme Jada.