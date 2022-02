M. Pokora et Christina Milian : A seulement 2 ans, leur fils Isaiah est déjà bilingue !

Les chiens ne font pas des chats. La petite famille de Christina Milian et M. Pokora en est la preuve.

En janvier 2020, la chanteuse américaine de 40 ans mettait au monde leur premier enfant, un petit garçon appelé Isaiah. Ce dernier apparaît souvent dans les stories de ses parents sur les réseaux sociaux et visiblement, le fiston a déjà la musique dans la peau.

Ce mercredi 2 février, Isaiah était tranquillement chez lui avec sa maman quand lui est venue l'envie de pousser la chansonnette avec un micro. Le jeune garçon aux bouclettes chantait on ne sait trop quoi avant d'entonner un "Happy Birthday" en anglais au côté de sa célèbre mère. Mais l'Américaine tient plus que tout aux origines de son fils aîné et souhaite que le français soit une seconde langue pour lui. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise à chanter le même titre dans la langue de Molière, suivie de près par Isaiah. Et force est de constater qu'à 2 ans, il est plus à l'aise en français que certains enfants de son âge dans leur langue maternelle.

Non seulement Isaiah est une future graine de star mais il a des chances de percer dans le monde entier avec un tel atout ! Et ses parents seront sans doute les meilleurs pour le conseiller en la matière. Tous les deux sont chanteurs et ont le public à leurs pieds. Le couple n'a en revanche jamais collaboré sur le même morceau sauf pour les besoins du clip d'Ouh Na Na. Isaiah aura peut-être le droit de poser sa voix sur l'album d'un de ses parents dans quelques années comme ont pu le faire Beyoncé et Jay Z avec Blu Ivy.

C'est au cours de l'été 2017 que M. Pokora et Christina Milian sont tombés amoureux. Le couple a officialisé quelques mois plus tard à Cannes sur le tapis rouge du Palais des festivals de Cannes pour la cérémonie des NRJ Music Awards. En janvier 2020, les amoureux ont accueilli Isaiah, son petit frère Kenna en avril de l'année suivante. Ils se sont mariés à Paris à la fin de l'année 2020. Près de cinq ans après leur rencontre, M. Pokora et Christina Milian sont toujours aussi épris l'un de l'autre. Pas de doute, en termes d'amour, ils connaissent la chanson.