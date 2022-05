M. Pokora et Christina Milian : Le visage de leur fils Kenna un peu plus dévoilé, un bébé super stylé

Maman de trois enfants, Christina Milian (40 ans) a souhaité dévoiler le look stylé de son petit dernier Kenna, né le 24 avril 2021. Déjà très pointu en matière de mode à tout juste un an, le garçonnet - qui a appris à marcher à seulement 11 mois - porte un ensemble en satin rose pastel à motif exotique et des baskets à scratch multicolores. Déjà très doué pour le basket, le petit garçon a même mis un panier tel un véritable pro, sa maman ne manquant pas (bien sûr) de le féliciter. "You got it ! Yu got it ! Yeeah !", crie Christina Milian, très admirative de Kenna qu'on aperçoit en train de jouer avec son frère Isaiah dans leur jardin (voir le diaporama). L'occasion de découvrir encore un peu plus le visage du fils cadet de M. Pokora.

En mars dernier, la chanteuse de 40 ans avait pourtant confié être totalement opposée au fait d'exposer le visage de ses garçons sur les réseaux sociaux. En légende d'un cliché où elle apparaissait avec Isaiah et Kenna (dont les visages étaient dissimulés derrière des emojis en forme de coeur), elle écrivait : "Pour ceux qui se demandent au sujet des emojis sur le visage des bébés, Papa et moi faisons de notre mieux pour protéger les garçons et leur donner une chance de grandir comme n'importe quels petits bébés normaux. (...) Croyez-moi, j'aimerais partager leurs visages si beaux avec vous et je le ferai un jour. Mais ce monde peut être destructeur et nous préférons ne pas leur ajouter cela sur le dos avant que l'on s'y sente prêts. J'espère que vous comprenez. C'est de l'amour." La jolie brune pourrait bien avoir changé d'avis lorsque l'ont voit ses dernières vidéos publiées sur Instagram où elle semble désormais plus prête à partager le visage de ses deux petits anges.

Un joli cadeau pour les fans du couple, amoureux depuis leur rencontre à Saint-Tropez en 2017. Maman de Violet (fruit de son amour avec le rappeur The-Dream), l'interprète du titre When You Look At Me a donné naissance à Isaiah (né en janvier 2020) puis à Kenna (en avril 2021) avec le chanteur M. Pokora. Mariés depuis le 9 décembre 2020, ils partagent leur vie entre la France et Los Angeles.