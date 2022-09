Heidi Klum en robe courte : sa fille Leni est son sosie... et elle lui a volé son look !

Quelle plus belle occasion que celle-ci pour s'offrir un peu de temps de qualité entre mère et fille ? Le samedi 10 septembre 2022, Heidi Klum l'a passé avec la prunelle de ses yeux, sa grande aînée, son sosie, Leni Olumi Klum, 18 ans. Maintenant qu'elle est majeure - sauf dans quelques états américains -, la jeune femme a une place de choix qui lui est réservée dans les plus beaux évènements, et notamment au Rockefeller Plaza de New York, à l'occasion de la 9e édition des Annual Fashion Awards. Ça tombe bien, elle a récemment déménagé dans la grande pomme !

Si elle s'était rendue à l'évènement, ce n'est pas pour rien ! La 9e cérémonie des Annual Fashion Awards a récompensé de nombreuses personnalités impliquées dans le monde de la mode... dont Heidi Klum, qui a reçu devant sa fille Leni le prix de la meilleur émission fashion, avec Tim Gunn, en tant que co-réalisatrice et présentatrice du show Making the Cut. Présentée par la comédienne Busy Philipps dans la Rainbow Room du Rockefeller Plaza, cette nouvelle édition a également mis en vedette la chanteuse Doja Cat, mais aussi Gigi Hadid, Lara Stone, Karen Elson, Maye Musk, Mel Ottenberg, Sam Edelman ou encore Michael Fisher.