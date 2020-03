Heidi Klum négative au coronavirus : "Juste un mauvais rhume"

Lorsqu'elle était malade, cumulant une bonne partie des symptômes du Covid-19, Heidi Klum n'avait pas pu se faire tester. Aux États-Unis comme en France, le manque de tests fait l'actualité. Elle avait toutefois pu se faire dépister après quelques jours d'attente, auprès d'un médecin, dans un laboratoire privé.

Lors de cette période de doute, Heidi Klum avait dû rester séparée de son mari Tom Kaulitz, qu'elle embrassait d'ailleurs à travers une vitre. "Par mesure de sécurité, nous restons séparés l'un de l'autre jusqu'à ce que nous ayons les résultats de nos tests de coronavirus. On ne veut pas propager nos germes et risquer la vie des autres. Même si j'ai très envie de l'embrasser et de le serrer dans mes bras, le plus important est que nous ayons les bons réflexes pour ne pas propager le virus", avait-elle déclaré, le 15 mars dernier.