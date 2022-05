Vincent Cassel et Tina Kunakey, au naturel : le couple très assorti sur la plage à Cannes !

Après avoir partagé un moment avec son amie Adèle Exarchopoulos, Tina Kunakey a retrouvé son époux Vincent Cassel pour un moment en tête à tête à Cannes. En marge du Festival de Cannes, le couple a été aperçu en train de partager un déjeuner sur une plage privée de la Croisette. En effet, l'acteur et sa femme, parents de la petite Amazonie, ont été photographiés au restaurant La Môme Plage, à l'occasion de cette 75e édition du Festival de Cannes. Le couple semblait partager une discussion qui les passionnait à en croire leurs expressions. Quant à Tina Kunakey, madame Cassel est apparue comme toujours rayonnante et au naturel. Pour ce déjeuner, ils avaient tous les deux opté pour un look décontractés mais stylés, assortis en beige, eux qui ont l'habitude de ne rien laisser au hasard à chacune de leurs sorties.

Avant de se rendre sur la côte d'Azur, Vincent Cassel et Tina Kunakey se sont offert quelques jours en amoureux à Venise. Le couple a ainsi fait sensation à la Biennale fin avril. Ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux par la suite quelques photos de leur séjour inoubliable. Ils y avaient été notamment conviés pour la soirée organisée par la maison de haute couture Valentino. Sexy sur de hauts talons signés par son amie Amina Muaddi, ou à plat en baskets, Tina Kunakey est toujours aussi lookée. Sur Instagram, Vincent Cassel a donc affiché avec fierté une photo d'eux prise par des photographes à la sortie de ce déjeuner cannois. Se préparent-ils pour la montée des marches ?

Une tribu recomposée et heureuse

Si l'acteur et fils de Jean-Pierre Cassel est un homme heureux aux côtés de Tina Kunakey, cette dernière a également été largement acceptée par ses filles, Deva, 17 ans, et Léonie, 11 ans, fruits de ses amours passés avec Monica Bellucci. Le mannequin et la fille aînée de l'acteur aime d'ailleurs à partager leur complicité sur les réseaux sociaux. Sept ans après leur rencontre, Tina Kunakey et Vincent Cassel ont toujours les mêmes sentiments l'un pour l'autre et forment l'un des power couples de la planète people. Après un mariage dans le Sud-Ouest, terre de leur rencontre, à l'été 2018, ils sont devenus parents d'une petite fille prénommée Amazonie et forment une famille recomposée heureuse.