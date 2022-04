Tina Kunakey et Vincent Cassel, amoureux stylés au dîner Valentino pour la Biennale de Venise

Ce samedi 23 avril a officiellement eu lieu le lancement de la 59ème édition de la Biennale de Venise, manifestation d'art toujours très attendue dans la ville italienne. Pour honorer le tout premier jour de l'événement, la maison Valentino s'est appropriée le Pavillon italien, le même qui a servi de décor pour le défilé de juillet dernier. Du beau monde était réuni. Les grandes têtes de la marque en premier temps : le PDG Jacopo Venturini ou encore Pier Piccioli, directeur artistique. La mode n'était pas la seule à l'honneur puisque de grandes figures du cinéma ont également brillé au cours de la soirée.

Vincent Cassel et son épouse Tina Kunakey n'auraient manqué pour rien au monde leur invitation dans le temple de l'art et dans la famille Valentino. Si le comédien est plus à l'aise sur grand écran que sur les podiums, il s'intéresse également à la mode. Il y a quelques mois, Tina Kunakey et l'acteur étaient les égéries de la célèbre marque The Kooples. Ce monde-là commence donc à ne plus avoir de secrets pour lui.

A Venise, Vincent Cassel était des plus à l'aise dans un costume croisé noir, pantalon large et chemise blanche. Tina Kunakey rayonnait à ses côtés. Sa main dans celle de son amoureux, c'est tout de rose vêtue - un costume pour elle aussi - que le mannequin de 25 ans a fait son apparition. Un bel hommage à Valentino dont le dernier défilé aperçu à la Fashion Week de Paris cet été mettait le rose et le noir à l'honneur.

Voilà maintenant près de sept ans que Tina Kunakey et Vincent Cassel sont tombés amoureux. Un coup de foudre dans le Sud-Ouest et une demande d'autorisation de beau-papa plus tard, Vincent Cassel faisait de Tina sa seconde épouse en 2018. Un an plus tard, leur petite fille Amazonie pointait le bout de son nez. Comme quoi, si l'amour fane au fil des années pour certains couples, ces deux-là ne sont pas concernés. À voir la complicité et la beauté qu'ils dégageaient sur le photocall de la soirée Valentino, Tina Kunakey et Vincent Cassel s'aiment comme au premier jour, ça ne fait pas un pli.