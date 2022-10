Tina Kunakey bien emmitouflée, Tony Parker s'offre un moment d'extase avec Alizé Lim

La Fashion Week parisienne clôture ses portes ce mardi 4 octobre 2022. Les designers font leurs valises pour s'envoler vers d'autres horizons. Mais les dernières heures de l'évènement valent tout de même le coup d'oeil. Le lundi 3 octobre 2022, c'était au tour de la Londonienne Stella McCartney de dévoiler les modèles de sa collection de prêt-à-porter féminin, printemps-été 2023, sur un podium tricolore installé sur le parvis du Centre Pompidou, dans le 4e arrondissement de Paris. L'occasion de découvrir des pièces inédites et éco responsable, mais aussi de voir les célébrités prendre la pose à l'entrée puis à la sortie du lieu.

Pour encourager Stella McCartney, et les nombreux modèles qui ont brillé sur le catwalk, de multiples personnalités avaient effectivement fait le déplacement. Les photographes ont ainsi pu crier le nom de Paris Jackson, de Lena Mahfouf dite Lena Situations, mais aussi ceux de Caroline "Caro" Daur, Poppy Delevingne, Karlie Kloss, Tina Kunakey, Anna Dello Russo, Ramla Al, Jeanne Damas, Tamara Kalinic, Hana Martin, Mohammed Al Turki, Daphné Bürki, Joan Smalls, Gabrielle Caunesil, Phoebe Gates, Candela Pelizza, Carla Ginola, Leonie Hanne, Ellie Goulding, Jessica Wang ou encore de Delphine Arnault.

Le défilé Stella MCartney était l'occasion de découvrir les tendances des prochaines saisons printanières et estivales. Mais pas seulement. Tony Parker, par exemple, a profité de l'évènement pour passer un tendre moment de complicité avec sa compagne Alizé Lim. Voilà quelques mois que ces deux-là ne cachent plus rien leur amour. Divorcé d'Eva Longoria depuis 2010, divorcé d'Axelle Francine depuis 2020 - après 9 ans de vie commune -, le célèbre basketteur a effectivement officialisé cette nouvelle relation, avec sa séduisante joueuse de tennis, le 21 mars 2021. Si l'on en croit la foudre qui frétille encore dans leurs yeux, tout roule entre les deux sportifs, plus in love que jamais...