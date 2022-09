"Ce n'est pas toujours facile" : Juliette Armanet se confie comma rarement sur son fils, déjà musicien à 3 ans !

Cependant, combiner la vie de maman et la vie d'artiste n'est pas si simple, et ce n'est pas la chanteuse qui vous dira le contraire : difficile de tout gérer pour son bout de chou quand on est en tournée dans tout le pays. "Ce n'est pas toujours facile de tout faire à la fois, je ne le cache pas. Ce n'est pas toujours évident d'être à tous les endroits de sa vie, mais bon, en tout cas il est venu plein de fois et maintenant il a une batterie", a-t-elle finalement révélé à Yann Barthès, souriant de cette situation qui ne doit pas être si simple tous les jours.

D'autant que le père du bébé est également dans le monde artistique. "Homme de théâtre" et "assistant-metteur en scène", celui-ci est également appelé à se déplacer comme elle l'avait révélé en 2018 lors d'une rare interview sur sa vie privée. Refusant de dévoiler son nom, elle avait également raconté avoir refusé le fauteuil de coach dans The Voice lors d'un entretien accordé au Parisien, pour passer plus de temps avec lui : " Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille " !