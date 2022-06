Juliette Armanet ne s'est jamais trouvée belle, rare confidences de la chanteuse

Juliette Armanet, récompensée aux Victoires de la musique 2018 pour l'album révélation de l'année, s'est dévoilée totalement dans une interview accordée au magazine Psychologies, dans laquelle elle a notamment relevé une information surprenante concernant son physique. "Je ne me suis jamais trouvée jolie et, pendant des années, je me suis littéralement cachée (...) Je ferais toujours un mètre cinquante-huit, j'aurais toujours cette gueule-là", a t-elle avoué, sans aucun filtre.

Mais la Lilloise déclare surtout avoir fini par accepter son corps, notamment depuis son accouchement. "Je me suis sentie musclée, j'ai senti que j'avais de la force. Et puis c'est un corps que j'ai fini par accepter envers et contre tout" a t-elle révélé. La chanteuse de 38 ans a donc décidé de s'assumer et de ne plus se sentir complexée. Mais elle n'a pas l'habitude de se comporter ainsi. "C'est très nouveau pour moi, de me mettre à nu comme ça, de monter sur des talons et de montrer un bout de peau", a t-elle reconnu.

Une jeune maman très discrète

Elle a également profité de cet entretien pour revenir sur ces derniers mois, qu'elle qualifie "d'éprouvants", entre la crise de la Covid-19 et surtout la guerre immonde en Ukraine. Elle a déclaré vouloir "se protéger du monde". "Sans doute parce que j'ai un enfant, je m'y projette autrement", a t-elle expliqué. Car oui, la chanteuse est devenue maman en mars 2019, après le succès fou de son premier album Petite amie. Très discrète sur sa vie privée, elle avait attendu mai 2021 avant de dévoiler le visage de son bébé sur les réseaux sociaux pour la première fois.

Difficile également d'en savoir beaucoup plus sur sa vie amoureuse. En novembre 2021, elle expliquait dans l'une de ses chansons de son nouvel album, intitulée Brûler le feu, qu'elle avait subi "une rupture fracassante". Difficile pour autant de savoir si la chanteuse parle du père de son enfant, ou d'une ancienne aventure. Quoi qu'il en soit, cet entretien lui aura permis de vider son sac, et d'assumer son physique.