Juliette Armanet maman : elle dévoile enfin une photo de son bébé !

Extrêmement discrète sur sa vie privée, Juliette Armanet n'est pas du genre à étaler sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Pas question non plus de dévoiler l'identité du papa, son mari. Du clan de la chanteuse, on ne connait que son père, le compositeur Jean-Pierre Armanet. Dans cette famille bretonne, tout le monde est artiste d'une manière ou d'une autre.

"Je suis amoureuse de cette nature bretonne, de ses rochers, ses paysages que je connais par coeur depuis que je suis haute comme trois pommes. Il y a une violence, une mélancolie, des journées où l'on passe de l'espoir au désespoir. Un soleil pas trop violent, propice à composer. D'ailleurs, cet été, on s'y retrouvera en famille avec mon bébé et mes deux frères", avait développé Juliette Armanet dans un entretien au Télégramme paru en avril 2019. Avec de l'ADN d'artiste et d'aussi bons modèles, le bébé de Juliette Armanet ne devrait pas tarder à faire des miracles.

Rappelons que Juliette Armanet avait accouché de son bébé le 4 mars 2019. "L'année dernière a cette époque, je m'apprêtais à chanter mon premier Olympia... que de dates ensuite, la grande tournée magique...! Une année de folie, de la musique, des rencontres, un bébé, bref, un concentré express de joie qui a changé ma vie ! C'est bon de vieillir, moi, j'adore ça", se réjouissait-elle sur Instagram.