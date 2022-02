Juliette Armanet victime d'une "rupture fracassante" : la chanteuse séparée du père de son fils ?

Elle chante l'amour, elle le vit, surtout. En novembre dernier, Juliette Armanet est revenue sur le devant de la scène avec un album sensible et incandescent, intitulé Brûler le feu. Double disque de platine pour Petite amie, récompensée aux Victoires de la musique, la chanteuse avait même joué ses titres devant Barack Obama... et avait donc la pression en dévoilant la suite de ses aventures musicales. Heureusement, l'artiste de 37 ans a pu puiser dans sa propre histoire pour écrire et composer.

On apprend effectivement, dans le dernier magazine Numéro, que Juliette Armanet sortait d'une "rupture fracassante" quand elle s'est assise devant son piano pour travailler sur Brûler le feu. Un titre a été particulièrement compliqué à boucler : Imaginer l'amour. "Cette chanson ultra triste est arrivée deux jours avant le mastering, se souvient la Lilloise. Elle m'a cueillie. J'avais besoin de me consoler en évoquant le fait que, quand des gens que nous avons aimés disparaissent ou que la vie nous a fâchés avec eux, nous pouvons les rêver. Nous pouvons imaginer que, ce soir, nous allons manger une choucroute avec eux, et cette vision va nous faire du bien."