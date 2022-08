Juliette Armanet amoureuse : mise au point sur sa vie de couple

Quel bonheur de remonter sur scène ! Après avoir assuré 35 spectacles estivaux, Juliette Armanet a conclu l'affaire le samedi 30 juillet 2022, à Limoges, en Haute-Vienne, lors du Festival 1001 Notes. Pour dire "au revoir" - mais pas "adieu", jamais - à son public, la chanteuse a offert une jolie surprise à l'audience : elle a fait monter, sur les planches, son papa Jean-Pierre Armanet avec qui elle a interprété le titre Les moulins de mon coeur, de Michel Legrand.

Entre Juliette et Jean-Pierre Armanet, c'est une histoire de famille et de musique. Inspirée par les gammes et les arpèges de son père, l'interprète de L'amour en solitaire s'est lancée en 2014 après avoir gagné le concours Les Inrock Lab... et ne s'arrête plus. Mais son père compositeur n'est pas le seul homme à avoir une influence positive dans sa vie puisque l'artiste de 38 ans est en couple. C'est aussi pour ça qu'elle va passer le reste de l'été loin des scènes mais jamais loin de son piano. Au programme : "Dormir, voir mon fils et mon mari, manger, lire, faire des tartes aux pommes. C'est vital, explique-t-elle au journal Le Parisien. C'est une vie solitaire, une grande liberté, mais qui coûte, à soi-même et aux autres. Il faut que je reconnecte avant la suite."

Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille

Après avoir respiré quelques semaines, Juliette Armanet reprendra du service le 31 août 2022 au Mas des Escaravatiers puis parcourra la France, Nantes le 17 novembre, Lille le 18, Paris les 23 et 29. Et dire que l'on croyait la chanteuse célibataire. Après tout, comme elle l'avouait au magazine Numéro à la sortie de son album Brûler le feu, la Lilloise s'était inspirée d'une "rupture fracassante" avant de s'asseoir devant son instrument pour composer. Il ne s'agissait donc pas de son époux, père de son enfant né le 4 mars 2019.

Mariée, maman, Juliette Armanet jongle aussi bien qu'elle le peut entre vie perso et vie pro, ce qui explique qu'elle ait dû refuser quelques contrats, dont une place de coach dans l'émission The Voice. "Entre les dates de tournée et ma vie de famille, c'est impossible, avoue-t-elle. Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille. J'ai dû décliner pour l'année prochaine parce que ça fait vraiment deux ans que je travaille tout le temps et que j'ai besoin d'air. Mais je le ferai plus tard avec beaucoup de plaisir..."