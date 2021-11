"J'ai presque accouché sur scène" : Juliette Armanet, maman, évoque l'arrivée de son fils

Quatre années sont passées depuis le succès de son premier album. La chanteuse Juliette Armanet est de retour avec un tout nouvel opus, Brûler le feu. C'est à cette occasion qu'elle a accordé une interview à Paris Match du mercredi 10 novembre 2021. Elle en dit un peu plus sur ses années d'absence, notamment sur la naissance de son fils.

L'artiste était très enceinte lors des ultimes dates de sa tournée. "J'ai presque accouché sur scène... J'ai terminé ma tournée enceinte de huit mois, mon obstétricienne venait sur mes dernières dates pour vérifier que tout allait bien... Donc oui, j'ai connu cet état de manque du public, mais en même temps je suis devenue mère. Ça a été un changement de vie assez radical... J'avais très envie de prendre le temps d'accueillir cet enfant, d'autant qu'il m'avait accompagnée durant toute la tournée. Mais quand tout s'arrête, d'un seul coup, c'est le silence. Avec l'impression de s'être fait rouler dessus en se disant : 'Mais est-ce que j'ai rêvé tout ce qui m'est arrivé ?'", explique-t-elle dans les colonnes de Paris Match.

Juliette Armanet a voulu prendre un an de pause après la naissance de son fils pour commencer à écrire son deuxième disque, en louant une maison à Trouville (Seine-Maritime) pour "s'isoler". "Mais mon fils et ma nounou étaient à 100 mètres", rit-elle. Malgré la proximité de son garçonnet, aucun titre ne lui est dédié dans l'album Brûler le feu. Juliette Armanet lui a cependant écrit une chanson, Cet amour-là, qu'elle réserve pour plus tard. "C'est un album d'amoureuse, donc elle n'avait pas sa place sur ce disque et vivra autrement...", intrigue l'interprète de Le dernier jour du disco.

Juliette Armanet a accouché de son fils le 4 mars 2019. Extrêmement discrète sur sa vie privée, elle n'est pas du genre à étaler sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Pas question non plus de dévoiler l'identité du papa, son mari. Du clan de la chanteuse, on ne connait que son père, le compositeur Jean-Pierre Armanet.

