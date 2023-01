Vincent Cassel : Sa fille Deva discrète mais resplendissante à l'avant-première du nouveau Astérix

C'était l'événement cinématographique français à ne rater sous aucun prétexte LE week-end dernier : l'avant-première du nouveau film réalisé par Guillaume Canet, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Dans ce long-métrage, dont la bande-annonce a été dévoilée il y a à peine deux semaines, on peut retrouver un impressionnant casting, réuni dans son intégralité pour l'avant-première parisienne.

Et ce formidable casting était bien sûr au rendez-vous, dimanche 15 janvier au Grand Rex, pour la projection de ce long-métrage français, l'un des plus chers jamais produits. On a ainsi pu y voir Vincent Cassel, mais aussi sa fille Deva. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a fait sensation !

Avec son trench assorti avec ses chaussures UGG, elle était tout en élégance et en simplicité, pour un look qui fonctionne à tous les coups. Deva Cassel a également semblé très à l'aise devant les objectifs des nombreux photographes présents. Et c'est loin d'être un hasard puisque la jeune femme de tout juste 18 ans est mannequin et a déjà l'habitude de poser pour des marques de luxe et de faire la couverture des magazines, comme le montre son compte Instagram où elle cumule déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés.

Jules César le père, Cléopâtre la mère

Un don qu'elle tient probablement de sa mère, le mannequin et actrice italienne Monica Bellucci. Deva Cassel est née le 12 septembre 2004 à Rome, alors que ses parents étaient encore mariés. Pour l'anecdote, on peut d'ailleurs remarquer que si son père, Vincent Cassel, interprète Jules César dans ce nouveau volet cinématographique des aventures d'Astérix et Obélix en Chine, sa mère, Monica Bellucci, était inoubliable lorsqu'elle a campé le rôle de Cléopâtre dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Rôle aujourd'hui repris par Marion Cotillard. Reste maintenant à voir si Deva Cassel prendra part à l'un des prochains projets de la sage gauloise.

Outre Deva Cassel et son père, on a pu apercevoir à cette tant attendue avant-première nombre de stars présentes au casting. Comme par exemple la chanteuse à succès Angèle aux côtés de la femme de Guillaume Canet et actrice oscarisée, Marion Cotillard. Mais aussi l'artiste fantasque qu'est Philippe Katerine en compagnie de sa femme Julie Depardieu et de leurs enfants. Mais également : le footballeur Zlatan Ibrahimović, l'acteur Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, le chanteur Matthieu Chedid (connu aussi sous le nom de -M-), les comédiens et humoristes Jérôme Commandeur, José Garcia, Laura Felpin, Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, Vincent Desagnat, Franck Gastambide, Issa Doumbia ou encore les rappeurs Bigflo & Oli ainsi que le Youtubeur Mcfly. De quoi faire monter encore un peu plus l'attente autour de ce film qui s'annonce déjà comme immanquable.