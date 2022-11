Monica Bellucci : Look sauvage et renversant pour sa fille Deva, l'actrice fière

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Fini le style femme-enfant, le maquillage et les habits de jeune fille... A 18 ans, Deva Cassel est une femme, une vraie, et ses nouvelles photos dans le magazine "Vogue" le prouvent. Mannequin principal du numéro de novembre, la jeune femme présente un visage bien plus adulte et mature, qui semblent rendre très fière sa maman, Monica Bellucci.

Ses 18 ans ne datent que de septembre dernier mais Deva Cassel est déjà une véritable femme ! Engagée par le prestigieux magazine Vogue pour présenter les modèles de la saison, la jeune mannequin aux parents très célèbres a posté de nombreuses photos de ce shooting sur son profil Instagram. Et y présente un visage moins enfantin, plus sauvage que d'habitude. Des photos qui ont fait réagir ses abonnés, ravis de la voir s'affirmer ainsi et de la voir continuer son ascension dans le milieu de la mode. Il faut dire que depuis quelques temps, la jeune femme n'en finit plus de monter : égérie Dolce&Gabbana, elle a récemment défilé pour la Fashion Week devant sa mère, Monica Bellucci, et sa belle-mère Tina Kunakey. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire que la jeune fille se voit dans le mannequinat toute sa vie : comme sa célèbre maman, qui avait elle aussi commencé comme top-model pour la luxueuse marque italienne, elle envisage le cinéma pour la suite. "Plus jeune, je ne voulais surtout pas faire de cinéma. Ce métier ne m'attirait pas du tout. Là j'y songe de plus en plus sérieusement. J'y viens doucement. Mes parents me conseillent mais m'encouragent à faire mes propres choix", confiait-elle dans Vanity Fair en mai dernier.

Alors, la verra-t-on bientôt dans un long-métrage ou à la télévision, comme le font progressivement d'autres enfants de stars (Lily-Rose Depp, Bonnie Duvauchelle, Simone Hazanavicius, etc...) ? Pour le moment, la jeune femme se concentre en tout cas sur la mode et rend très fière sa (grande) famille. Deva, le talent en héritage Il faut dire que la mode y est une véritable passion : son père, Vincent Cassel, a également été égérie The Kooples avec sa belle-mère Tina, mannequin ! Et si le couple n'a pas encore réagi aux nouvelles photos de Deva, sa mère et sa tante, Cécile Cassel, ne s'en sont pas privées ! Cette dernière, en effet, a laissé un commentaire admiratif sous l'une des photos de sa nièce. "I MEAN... WHAT ??" a-t-elle écrit avec des coeurs, visiblement choquée que la jeune femme soit déjà si grande.

Monica Bellucci, quant à elle, a reposté les photos sur son compte Instagram personnel, avec une légende très simple, le prénom de sa fille agrémenté d'un coeur. Et semble ravie de la voir marcher sur ses traces... en attendant peut-être ses petites soeurs Léonie (12 ans) et Amazonie (3 ans) !