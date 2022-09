Fashion Week : Tina Kunakey en look classique mais très efficace pour Courrèges

C'est un look bien sage qu'avait choisi Tina Kunakey pour sa nouvelle apparition à la Fashion Week parisienne ce mercredi, elle que l'on avait vue également très sage lundi dernier lors de la grande soirée organisée par Calzedonia. Invitée au défilé Courrèges qui s'est déroulé ce mercredi 28 septembre à Saint-Denis, le jeune mannequin était vêtue d'une jupe droite et longue, assortie à un simple tee-shirt blanc de la marque et à des escarpins. Pour une petite touche rock'n'roll, la jeune femme avait choisi un blouson en cuir bleu marine, qui rentrait parfaitement dans le thème du défilé.

La mine sombre, la jeune femme avait placé ses cheveux lissés dans son blouson et a profité de ce moment mode en compagnie de nombreuses collègues à elle... mais pas de Vincent Cassel ! Son mari, qui pourtant l'accompagne souvent pour ce genre d'événements, avait cette fois passé son tour. Jouait-il le rôle de baby-sitter avec leur petite Amazonie ou était-il pris par un nouveau projet cinéma ? Pour le moment, personne le sait, même si on imagine que l'acteur doit profiter de ses moments parisiens pour voir ses filles et notamment Léonie, née en 2010 de son mariage avec Monica Bellucci et qui réside avec sa mère dans la capitale. A moins qu'il passe de bons moments au Brésil, où il habite une partie de l'année avec Tina Kunakey et leur petite Amazonie ?

Leur fille aînée, Deva, pourrait quant à elle très vite rejoindre sa belle-mère : elle aussi mannequin et égérie de la maison Dolce&Gabanna, la jeune fille de 18 ans a défilé récemment à Milan devant sa célèbre maman et pourrait rejoindre Paris pour une nouvelle apparition scrutée avec Tina Kunakey. Les deux jeunes femmes, qui ont finalement presque le même âge (Deva vient de fêter ses 18 ans et Tina Kunakey n'a que 25 ans) semblent d'ailleurs s'entendre très bien, sans doute rapprochées par leur passion de la mode.

Parmi les autres invités du défilé Courrèges, on a pu apercevoir une autre italienne, la sublime Chiara Ferragni. Mannequin ultra-populaire sur les réseaux sociaux, blogueuse et styliste considérée comme l'influenceuse la plus puissante du monde, la jeune femme avait laissé ses deux enfants (Leone, 4 ans et Vittoria, 1 an) pour un court séjour parisien.

Très présente à Milan, bien sûr, la jeune femme n'a pas non plus manqué un défilé parisien : ces derniers jours, elle a fait plusieurs apparitions remarquées pour les shows Calzedonia et Dior. Et son look, encore une fois, a fait mouche : vêtue d'un pull à col roulé blanc et d'une jupe en cuir accompagnée de cuissarde, elle était véritablement sculpturale !