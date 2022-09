Tina Kunakey canon en robe transparente face à la fille de Michael Jackson à la Fashion Week de Milan

Le week-end dernier, à l'occasion du défilé Missoni de la Fashion Week de Milan, la sublime Tina Kunakey faisait sensation dans une longue robe transparente noire et blanche assortie à ses talons. Elle était assise au premier rang aux côtés du chanteur Victor Santhiago, des influenceuses Sarah Lysander et Ginevra Mavilla ainsi que de la journaliste Anna Dello Russo. Une autre star a également fait son apparition lors de cet événement exceptionnel : il s'agit de la fille de Michael Jackson, Paris.

La jeune femme de 24 ans, principalement connue en tant que chanteuse, s'y connait bien également dans le domaine du mannequinat puisqu'elle a déjà été égérie de la marque Calvin Klein et fait la couverture du magazine Teen Vogue. Pour assister à ce défilé de la marque italienne, elle a opté, elle aussi, pour une robe transparente, dévoilant notamment ses nombreux tatouages sur ses bras. Sa présence était tout de même moins attendue que celle de Tina Kunakey, qui ne cesse de s'affirmer comme l'une des plus grandes mannequins mondiales, multipliant les défilés à droite et à gauche, souvent en compagnie de son amoureux : le célèbre acteur Vincent Cassel.

Un couple solide

Le héros de La Haine, anciennement marié à Monica Bellucci, la mère de ses deux filles Deva et Léonie (nées à Rome en 2004 et 2010), vit un véritable rêve éveillé avec la top model depuis leur officialisation en novembre 2016 sur le tapis rose du défilé Victoria's Secret à Paris. Les deux tourtereaux s'étaient mariés le 24 août 2018 à Bidart dans les Pyrénées-Atlantiques et sont parents d'une petite fille prénommée Amazonie, née en 2019. Mais paradoxalement à leur forte exposition à travers ces nombreux défilés, le couple ne s'exprime que très rarement sur leur vie privée, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

En 2018, elle confiait au magazine Grazia avoir reçu beaucoup de critiques par rapport à son couple avec l'acteur, étant notamment qualifiée de "meuf de Vincent Cassel". Heureusement qu'elle reçoit aussi en contrepartie de nombreux messages de soutien. "Si vous saviez le nombre de messages d'amour que je reçois !" avait-elle notamment déclaré.