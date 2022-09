Deva Cassel en dentelle et transparence, elle fait la fierté de sa maman Monica Bellucci

Bien sûr, la mère de North (9 ans), Saint (6 ans) Chicago (4 ans) et Psalm (3 ans) - dont le père est son ex Kanye West - était la superstar du défilé, sa soeur Khloe et sa mère Kris Jenner étaient dans la salle pour l'admirer... Deva Cassel a été remarquée. Les cheveux lâchés, ondulés, elle portait une tenue noire qui n'était pas sans rappeler une nuisette et qui avait pour particularité d'être transparente à plusieurs endroits. Un look sublime que sa mère a certainement observé de près depuis sa chaise.

Toutes les deux - tout comme la famille Kardashian, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio ou encore Eva Herzigova, se sont ensuite rendues à la soirée organisée par Dolce & Gabanna. Si Monica Bellucci avait opté pour une robe noire aux manches transparentes, sa fille a décidé à l'inverse d'en mettre plein les yeux.

Comme on peut le voir grâce à une story postée par le top star des années 90 Helena Christensen, elle avait opté pour une robe vert émeraude métallique et très moulante (voir le diaporama). Elle avait aussi décidé de plaquer ses cheveux et de les attacher. Un look donc très glamour. Mais difficile de faire plus que Kim Kardashian qui est arrivée - après avoir porté une robe noire assez simple pour le défilé - avec une robe moulante argentée, brillante et dont le décolleté très plongeant ne tenait qu'à un lacet.