Kim Kardashian : Star du défilé Dolce & Gabbana devant ses enfants et Monica Bellucci

Ovationnée, celle qui est séparée de Pete Davidson a défilé devant sa famille. Etaient présentes ses filles North - ultra stylée en salopette argentée et bijoux XXL autour du cou -, Chicago - en total look noir -, Saint - en noir également mais avec une sorte de corset argenté. Un dernier look qui est d'ailleurs presque similaire à celui de sa soeur Khloe, devenue maman pour la deuxième fois l'été dernier. Enfin l'iconique Kris Jenner était aussi là.

De nombreuses autres stars étaient également présentes comme Ashley Graham - qui portait de très hautes cuissardes -, Alessandra Ambrosio - toute en transparence -, Helena Christensen, Eva Herzigova et la divinissime Monica Bellucci. En noir aussi, comme la plupart des people présents, l'actrice a opté - et elle est l'une des seules - pour un look sobre. Elle portait un pantalon ou une robe de couleur noir recouvert d'une veste large aux allures masculines. Un excellent choix.

Quelques heures plus tard a eu la soirée en l'honneur du défilé. Kim Kardashian a troqué sa petite robe noire pour une robe ultra moulante, ultra décolletée et aussi brillance qu'une boule à facettes. Sa soeur Khloe, elle, était en blanc : jupe là aussi très moulante et soutien gorge. Quand à Monica Bellucci, elle a laissé sa veste aux vestiaires et a dévoilé une robe noire aux manches transparentes.