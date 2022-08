Kim Kardashian et Pete Davidson ont déjà rompu ! Les dessous de leur séparation...

Kim Kardashian et Pete Davidson, c'est déjà fini ! Après neuf mois de romance, les amoureux ont finalement décidé de se quitter. "Une partie de la raison pour laquelle ils se sont séparés était à cause de leurs horaires chargés, a confié une source à People. Ils voyagent tous les deux tout le temps et c'était difficile." Selon Page Six, d'autres raisons pourraient être à l'origine de la rupture entre la créatrice de Skims et l'humoriste.

Leur différence d'âge d'abord. "Pete a 28 ans et Kim 41 ans - ils sont juste dans des étapes très différentes de leur vie", fait savoir une source. En effet, si Pete Davidson est un jeune homme fougueux prêt à faire la fête jusqu'au bout de la nuit et sauter dans un avion sur un coup de tête ce n'est plus du tout le cas de Kim Kardashian, mère de North, 9 ans, et Chicago, 4 ans, mais aussi de Saint, 6 ans, et Psaume, 3 ans (fruits de son amour avec Kanye West). "Pete est totalement spontané et impulsif et lui proposerait de s'envoler pour New York ou n'importe où dans le monde sur un simple coup de tête, ajoute la source. Mais Kim a quatre enfants et ce n'est pas si facile. Elle a besoin de se concentrer sur eux."

Autre raison plus étonnante, la soeur de Khloé Kardashian serait "totalement épuisée par cette relation et les autres choses qui se passent dans sa vie". De plus, la star de l'émission L'incroyable famille Kardashian serait parfois un peu inquiète par rapport aux réactions de son ex Kanye West, qui ne semble toujours pas avoir digéré leur divorce. "Quand Kim est avec quelqu'un d'autre, Kanye peut causer des problèmes avec les enfants. Il essaie de diviser pour mieux régner. Il ne peut pas s'en empêcher, indique un insider à Page Six. Kim est une mère très dévouée, et ses enfants passeront toujours en premier. Elle veut et a besoin d'harmonie à la maison et dans sa vie."

9 mois intenses

Pour rappel, le début de l'histoire entre Kim Kardashian et Pete Davidson avait commencé après un baiser échangé le 9 octobre 2021 dans l'émission Saturday Night Live. "Quand nous nous sommes embrassés, j'étais juste comme, 'Hmm!'. C'était un baiser de scène, mais c'était toujours comme, un petit zing. Ce n'était pas quelque chose comme un sentiment super fou. J'étais juste comme, 'Hmm,' et puis j'étais comme, 'Wow, je n'ai vraiment pas embrassé quelqu'un d'autre en dix ans, donc peut-être que je suis juste comme stupide et c'est juste rien et c'est juste un baiser de scène," avait confié la jolie brune sur le podcast Not Skinny But Not Fat d'Amanda Hirsch en avril 2022.

Ils avaient ensuite été aperçus se tenant la main sur une montagne russe à Knott's Scary Farm à Buena Park, en Californie, en octobre 2021. En février 2022, Pete Davidson officialisait leur romance lors d'une discussion avec Kay Adams, journaliste de People en présentant Kim comme sa "petite amie" pour la première fois. Le couple a ensuite partagé son premier cliché ensemble sur Instagram le 11 mars 2022. Par la suite, ils étaient apparus sur le tapis rouge du Met Gala 2022. En juillet dernier, l'ancien fiancé d'Ariana Grande se disait même prêt à être père de famille : "Je suis définitivement un homme de famille. Ce que je préfère, et que je n'ai pas encore réalisé, c'est d'avoir un enfant" avait-il ainsi déclaré dans l'émission Hart to Heart de Peacock. Apparemment, ce ne sera pas avec Kim !