Kim Kardashian enceinte de Pete Davidson ? La maman du comédien en rêve

La maman de Pete Davidson serait donc ravie d'apprendre une potentielle grossesse de Kim Kardashian, qui ferait de son fils un père de famille et d'elle-même une grand-mère. Amy ignore peut-être (ou a oublié) que Kim s'est jurée de ne plus tomber enceinte après sa deuxième grossesse et la naissance de son fils Saint, le 5 décembre 2015. Suite à cet accouchement, Kim a pris sa décision sur conseil de ses médecins, qui l'ont avertie qu'elle souffrirait à nouveau de placenta accreta, une insertion du placenta dans le myomètre.

Sa dernière grossesse, Kim Kardashian l'avait qualifiée "d'expérience horrible", marquée par une anxiété grandissante et rythmée par des nausées matinales. Après Saint et sa grande soeur North (née en juin 2013), Kim et son ex-mari Kanye West ont accueilli deux autres enfants, Chicago et Psalm (4 et 2 ans), tous les deux venus au monde grâce à des mères porteuses.

Si Kim Kardashian (41 ans) et Pete Davidson (28 ans) envisagent d'avoir un enfant, il y a de fortes chances qu'ils aient également recours à une GPA (Gestation Pour Autrui). En attendant, ils vivent et profitent pleinement de leur histoire, comme l'a expliqué Kim dans l'émission d'Ellen DeGeneres. "Je me sens bien ! Je pense que ça fait partie de la vie et que peu importe ce qu'il se passe, j'encourage mes amis et mes proches que j'aime à être heureux simplement et j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix et vous savez quoi ? Je suis dans la quarantaine en me disant : 'Ne te préoccupe pas, fonce et trouve ton bonheur'", a expliqué la star de télé-réalité concernant son chéri.