Kim Kardashian en danger ? Kanye West s'inquiète à cause de Pete Davidson et ses addictions

Dans une récente conversation par textos qu'ont eu les deux hommes, Pete Davidson a promis qu'il se défendrait. "On est pas obligés d'en arriver là. Kim est la meilleure maman que j'ai jamais rencontrée. Ce qu'elle fait pour ces enfants est génial et tu as vraiment de la chance que ce soit elle, la mère de tes enfants. J'ai décidé de ne plus te laisser nous traiter de la sorte et je vais arrêter de me taire. Grandis !", avait écrit Pete à Kanye, avant de plaisanter sur le fait d'être "au lit avec [s]a femme" (qui est désormais son ex-femme).

Kim a officialisé sa relation avec Pete le samedi 12 mars, six mois après l'apparition des premiers soupçons à leur sujet. Kanye, lui, continue de fréquenter Chaney Jones, influenceuse connue pour sa ressemblance frappante à Kim Kardashian.