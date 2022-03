Kanye West : Rendez-vous amoureux avec sa chérie, sosie de Kim Kardashian

Même en week-end avec Chaney Jones, Kanye pense à son ex-femme, Kim Kardashian ! Il s'est embrouillé avec le petit ami de la star de télé-réalité, Pete Davidson, dans une conversation par textos.

"Salut c'est Skete [le surnom que Ye a attribué à Pete, NDLR]. Tu peux (...) te calmer ? On est pas obligés d'en arriver là. Kim est la meilleure maman que j'ai jamais rencontrée. Ce qu'elle fait pour ces enfants est génial et tu as vraiment de la chance que ce soit elle, la mère de tes enfants, a écrit Pete Davidson à Kanye West. J'ai décidé de ne plus te laisser nous traiter comme ça et je vais arrêter de me taire. Grandis !"

Ye a réagi : "Ah, tu emplois des gros mots ? Où es-tu ?" "Au lit avec ta femme", lui a répondu le comédien, qui a ajouté un selfie de lui allongé dans un lit.

La tension monte entre les deux hommes ! Kanye a longtemps visé Pete dans des publications Instagram, au point que Kim l'accuse d'incitation à la violence. Ye a également mentionné Pete Davidson dans une nouvelle chanson (Eazy, de The Game) et mis en scène son enterrement dans le clip.

Sur une autre collaboration avec Alicia Keys et le rappeur Fivio Foreign intitulée City Of Gods, Ye rappe dans son couplet : "Cet après-midi, 100 racailles débarquent à SNL". Il fait référence à l'émission Saturday Night Live, dont Pete est la star.