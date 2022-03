Kanye West au plus mal : inspirations macabres après l'officialisation de son divorce

"La vérité de quelqu'un peut être le mensonge d'un autre. Nous ne sommes pas obligés de ressentir les mêmes choses, parce que nous ne sommes pas tous pareil. Sans plus tarder, je vous présente ma dernière création, ça s'appelle MORT", précise Kanye, avant que ses followers se lancent dans la lecture du poème.

L'interprète de l'album Donda 2 écrit : "Personne ne voulait me dire que j'étais mort, et les seules personnes qui me parlaient étaient dans ma tête. Personne ne voulait me dire que j'étais mort, les seules personnes qui m'aimaient venaient plutôt me voir dans mes rêves. Ils venaient voir ma tombe et y jetaient des miettes, pour que les oiseaux puissent se nourrir sur ma pierre tombale (...) Mes enfants danseraient pour moi dans une maison dont j'étais le père, mais les enfants voient les fantômes et ne savaient pas que j'étais mort."