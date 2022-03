Kim Kardashian comblée avec Pete Davisdon : confidences sur son couple et son bonheur

im Kardashian file le parfait amour avec son nouveau compagnon, l'humoriste Pete Davidson. Les deux tourtereaux - dans le viseur de Kanye West qui ne supporte pas son divorce avec la star américaine de télé-réalité - s'affichent de plus en plus ensemble. Au point que celle qui est connue pour sa plastique de rêve a enfin publié une photo d'eux sur Instagram.

Invité dans le show d'Ellen DeGeneres pour le retour de The Kardashians sur Hulu, la maman de 41 ans est revenue sur son idylle avec le jeune Pete Davidson (28 ans). Complètement éprise, Kim Kardashian a ainsi expliqué : "J'ai la photo la plus mignonne de nous, et je suis me dis : 'Oh mon dieu, nous sommes trop mignons', puis ensuite je me dis : 'Non, ne montre pas trop, donne juste un aperçu'". La star a également confié lors de l'émission qu'elle n'avait plus eu de rendez-vous depuis qu'Instagram existe et que, par conséquent elle ne connait pas "les règles" sur les manières de poster des photos de son compagnon.

Par ailleurs, la businesswoman qui pèse des millions de dollars a déclaré être heureuse au moment où elle est est entrée dans la quarantaine et a divorcé . "Je me sens bien ? Je pense que ça fait partie de la vie et que peu importe ce qu'il se passe, j'encourage mes amis et mes proches que j'aime à être heureux simplement et j'ai fait ce choix, a-t-elle déclaré avant de poursuivre : "J'ai fait ce choix et vous savez quoi ? Je suis dans la quarantaine en me disant : 'Ne te préoccupe pas, fonce et trouve ton bonheur.'"

Loin de son ex-mari, Kanye West - qui a vu son compte Instagram sauté suite à ses commentaires haineux et insultant - la belle brune semble retrouver sérénité et épanouissement. Avant d'entamer une relation avec la célèbre membre de la famille Kardashian, Pete Davidson avait conquis le coeur d'un certain nombre de vedettes. A commencer par Ariana Grande,Margaret Qualley , Kaia Gerber et également Phoebe Dynevor.