Kanye West : Pourquoi a-t-il été banni d'Instagram ?

Le chanteur Kanye West, à peine divorcé deKim Kardashian, n'en a pas fini dans sa guerre des ex. Au point que l'artiste multi-récompensé a tout simplement été banni d'Instagram pendant 24 heures après des attaques sur Pete Davidson, le nouveau compagnon de son ex femme et Trevor Noah.

C'est une nouvelle qui n'arrangera en rien l'image de la star américaine. Habitué des débordements, le rappeur a vu son compte Instagram suspendu, comme l'a annoncé Page Six. En effet, un porte-parole du groupe Meta a annoncé à nos confrères que ce dernier avait enfreint les règles de bienséance en proférant un discours de haine, de menaces et d'insultes. Ceci constitue un premier avertissement pour le rappeur de 44 ans, comme l'a précisé le groupe, qui pourrait payer plus lourd en cas de récidive.

Kanye West avait pris pour cibles ces dernières semaines, l'humoriste Pete Davidson, nouveau compagnon de Kim Kardashian et le comédien sud-africain Trevor Noah. En effet, le rappeur américain avait employé un terme raciste pour désigner l'acteur. La guerre avait débuté suite aux déclarations de ce dernier sur le divorce de Kim Kardashian, regrettant que Kanye West s'accroche à son ex femme : "Ce qui arrive à Kim Kardashian est terrifiant, ça met en lumière ce que vivent beaucoup de femmes qui veulent partir."

Il avait ensuite fait un parallèle entre les problèmes de divorce de Kim Kardashian et les abus de son beau-père pendant son enfance, déclarant que les gens pensaient aussi que "sa mère 'exagérait' avant que celui-ci ne lui tire une balle dans la tête." Le Sud-africain s'était finalement expliqué à l'aide d'une métaphore comparant la situation de certaines femmes à un accident évitable : "En tant que société nous devons nous poser des questions, voulez vous rester debout les bras croisé devant un accident de voiture alors que nous l'avions tous vu venir ?"