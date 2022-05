Kim Kardashian au Met Gala 2022 : fulgurante perte de poids et étonnante after-party, les critiques fusent !

Kim Kardashian a fait sensation lors de ce Met Gala 2022. Si sa petite soeur Kylie Jenner avait opté pour une robe de mariée dessinée par son ami regretté Virgil Abloh, l'ex de Kanye West, elle, a enfilé la robe emblématique de Marylin Monroe, ce lundi 2 mai 2022. En réalisant qu'elle ne rentrait pas dans cette tenue, la star de 41 ans a admis avoir pleuré. Et comme confié à Vogue, Kim Kardashian s'est alors lancée dans un régime drastique. Des confidences qui lui ont attiré des critiques virulentes, comme rapporté par le Mail Online...

En avouant son régime qui lui a permis de perdre 16 pounds, soit plus de 7 kilos, la star du clan Kardashian a participé à la "promotion de normes corporelles malsaines". C'est en effet ce que le plus grand nombre lui reproche depuis ses confidences. La mère de famille y révélait notamment sa consommation de glucides après le gala. Mettant ainsi en lumière un régime drastique, une perte de poids spectaculaire, pour pouvoir se "gaver" ensuite. "Ni sain ni valable", ont fait savoir ses détracteurs. Sa perte de poids, Kim Kardashian la doit à l'arrêt complet de glucides et de sucres pendant trois semaines. "Je portais une combinaison de sauna deux fois par jour, je courrais sur le tapis roulant, j'avais supprimé complètement tout le sucre et tous les glucides, et je ne mangeais que des légumes et des protéines, a-t-elle déclaré. Je ne me suis pas affamée, mais j'étais si stricte."

"C'est épouvantable"

Mais de telles déclarations pourraient être bien mal interprétées par des jeunes, comme les critiques l'ont suggéré. Un grand nombre d'adolescents sont en effet victimes de troubles alimentaires en raison de la pression liée à ces normes corporelles. Si ses détracteurs se sont accordés à souligner que Kim Kardashian était magnifique au Met Gala 2022, ils tiennent néanmoins à l'alarmer sur de tels problèmes de société. "Elle parle de perdre 7 kilos en 3 semaines pour s'adapter à la robe de Marilyn, c'est épouvantable", a-t-on pu lire sur Twitter. Lui reprochant d'autant plus de ne pas assurer ce rôle de porte parole auprès des jeunes alors qu'elle est la mère de quatre enfants – North, Saint, Psalm et Chicago.