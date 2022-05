Gala du Met 2022 : Emily Ratajkoswki, Nicola Peltz, Gigi Hadid... les looks les plus extravagants !

Il ne manquait (presque) pas une seule star au Met Gala 2022. Ce lundi 2 mai, les stars du monde entier se sont données rendez-vous à New York pour cette cérémonie mettant la mode à l'honneur. Si Kylie Jenner, en mariée d'honneur de Virgil Abloh, a capté l'attention, elle n'est naturellement pas la seule à avoir fait une arrivée remarquée à la cérémonie. Et le dress code, "Gilded Age", de cette deuxième partie, In America: An Anthology of Fashion, avec l'exposition concentrée sur l'inclusivité dans la mode, a été largement respecté.

Les sublimes robes de Kim Kardashian, transformée en Marylin Monroe pour l'occasion, ou celle de Blake Lively, qui aura même marqué son époux Ryan Reynolds présent à ses côtés, n'ont pas démérité. Et si la beauté est notable, l'extravagance l'est tout autant. Mention spéciale à de nombreux artistes qui ont brillé d'extravagance à ce Met Gala 2022. On a ainsi noté le look vintage Versace d'Emily Ratajkowski. Le top et auteure de My Body a fait sensation dans ce look audacieux, interprétant à sa manière le Gilded Glamour. Un look Versace de 1992, comprenant un corsage perlé dévoilant la peau plié dans une jupe, le tout accentué par un chignon haut. Emily Ratajkowski fait (encore) un sans faute.

Et qui mieux que Megan Thee Stallion, qui revendique adorer l'or, pour faire briller à nouveau le Gilded Age américain. La rappeuse tout d'or vêtue a rivalisé d'extravagance avec d'autres stars présentes à l'instar de Gigi Hadid, elle aussi en Versace, Nicola Peltz, jeune mariée en rose Valentino, au bras de son époux Brooklyn Beckham, très élégant lui aussi en Valentino. Chloe Bailey, Lizzo, Gwen Stefani, Billie Eilish, Jared Leto, la sublime Kendall Jenner ou encore Sydney Sweeney (Euphoria), et les stars de Bridgerton Phoebe Dynevor et Simone Ashley ne sont pas non plus passés inaperçus, lors de ce Met Gala 2022.

L'artiste star de cette année Rosalia, la fille de Iris Law, le couple fraîchement marié Kourtney Kardashian et Travis Barker, Madelaine Petsch (Riverdale), Vanessa Hudgens et SZA ont également fait le show à cette soirée retransmise en direct sur les réseaux sociaux de Vogue.