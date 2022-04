Kourtney Kardashian : Fraîchement mariée, elle dévoile un peu de sa poitrine dans un top osé

C'était un évènement à ne pas rater, le lancement la nouvelle série évènement des Kardashian qui sera disponible sur Hulu et Disney+ à partir du 14 avril prochain. Une avant-première a lieu à Los Angeles en présence des membres de la très célèbre famille. En plus de Kim Kardashianqui est apparue main dans la main avec son nouveau compagnon Pete Davidson, la nouvelle mariée Kourtney Kardashian a fait une apparition enflammée dans une tenue osée !

L'aînée des soeurs Kardashian s'est présentée à l'avant-première avec son mari, le musicien Travis Barker. Les amoureux, qui se sont dit "oui" dans une chapelle de Las Vegas étaient de retour à Los Angeles pour ce grand évènement. On sait déjà que l'ex de Kourtney et père de ses trois enfants, Scott Disick apparaîtra dans le show. Mais aujourd'hui c'est bien au bras du batteur du groupe +44 que la belle brune a fait sensation. Et pour cause, elle était parée d'un crop top super super court qui laissait apparaitre un peu de sa poitrine. Le fils de la star, Reign, était également venu encourager sa maman dans la présentation de son nouveau programme. Travis Barker était, tout comme sa dulcinée, entièrement vêtu de noir dans un costume.

Khloe Kardashian n'a pas manqué à l'appel non plus. C'est avec des lunettes de soleil et dans une robe ultra moulante avec décolleté plongeant que la belle blonde a été photographiée. Elle était accompagnée par sa fille True, née en 2018 de son histoire tumultueuse avec le basketteur Tristan Thompson. L'ex couple, qui s'était mis en relation en 2016, avait notamment fait un break après que le basketteur a connu une aventure extra-conjugales avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods. En début d'année, un test de paternité avait même prouvé que Tristan était bien le père d'un autre enfant, né pendant sa relation avec Khloé. Preuve d'une autre infidélité...