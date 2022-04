Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : deux Spice Girls manquent à l'appel, des absences remarquées....

L'un des mariages les plus attendus (et chers) de l'année a bien eu lieu en Floride ce week-end, célébrant l'union de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz. La cérémonie a néanmoins été entachée par deux grandes absences... En effet, contrairement à ce qui était attendu, les Spice Girls Geri Halliwell etEmma Bunton ne se sont pas rendues à la soirée. Cette dernière s'est exprimée sur les réseaux sociaux.

La liste d'invités prestigieux était pourtant longue, très longue : Gordon Ramsay, Eva Longoria, les soeurs Williams, etc. Mais aujourd'hui les fans nostalgiques du groupe anglais phare des années 1990 seront déçus d'apprendre que deux Spice Girls, Geri et Emma, manquaient à l'appel ce dimanche pour le mariage du fils de Posh, alors que Mel C et Mel B (qui a fait une apparition sensationnelle) étaient bien de la fête. Emma Bunton 46 ans a réagi sur Instagram et expliqué qu'elle était dans l'incapacité de rejoindre la Floride pour le mariage des deux tourtereaux. "Ces deux belles âmes vont se marier aujourd'hui ! Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour fêter ça avec vous. Nous vous aimons tous beaucoup. Victoria et David, essayez de ne pas trop pleurer" a déclaré la chanteuse sur son compte Instagram en partageant des selfies pris avec avec le jeune couple. Il faudra attendre encore un peu avant de revoir les Spice Girls au complet !