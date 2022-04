Brooklyn Beckham et Nicola Peltz mariés : Eva Longoria décolletée, Mel B scintillante face à Venus Williams en latex

Elles n'auraient raté ça pour rien au monde. Fidèles amies du couple Beckham, Eva Longoria et Mel B ont fait une apparition sensationnelle au mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz le 9 avril 2022 à Miami. Sur Instagram, l'ancienne star de la série Desperate Housewives âgée de 47 ans a dévoilé sa robe noire au décolleté XXL qu'elle a portée durant la cérémonie. Coiffée avec une ponytail basse plaquée, l'actrice était sublime au bras de son époux José Baston, un homme d'affaires mexicain avec qui elle s'est mariée en 2016 après trois ans de relation. Très chic, celui-ci portait un smoking bleu marine, une chemise de couleur bleu ciel et une paire de lunettes de soleil.

De son côté, Mel B avait choisi une robe longue scintillante glitter ornée de strass. Ayant respecté la règle imposée par Nicola Peltz de ne pas diffuser de clichés du mariage, l'ancienne chanteuse a pu profiter de la soirée avec le chef Gordon Ramsay et son épouse Tana, dont la famille est très proche du clan Beckham.

Serena Williams a également été aperçue au côté de sa soeur Venus. Habillée dans une longue robe rose flashy au large décolleté, Serena portait un carré court lisse très chic. Venus quant à elle portait une robe noire en latex sertie de strass argentés au niveau de la poitrine.

Les invités ont pu danser sur des sons de l'emblématique rappeur Snoop Dogg, également invité à la soirée. "David est mon pote depuis plus de dix ans maintenant et je suis proche de sa famille. Le mariage de Brooklyn va être un grand évènement et mon cadeau pour lui et sa future épouse sera de venir faire une performance le grand jour. Rien ne va mieux démarrer la fête après la danse des mariés qu'un set de Snoop... Le dancefloor va être en feu", a-t-il déclaré au Mirror.

Pour rappel, le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz devrait durer 3 jours et serait estimé à près de 3 millions de livres sterling. Les amoureux avaient commencé à se fréquenter en octobre 2019. Brooklyn a fait sa demande en mariage avec une bague en diamant de 350 000 £ en juillet 2020.