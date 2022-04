Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : photo de la sublime robe de mariée et détails de la cérémonie

Entouré de sa mère Victoria (47 ans), aperçue dans une robe en satin gris à bretelles ornée de dentelle, de son père David (46 ans) - qui a d'ailleurs récité une bénédiction en hébreu lors de la cérémonie - mais aussi de ses frères et soeurs (Romeo, 19 ans, Cruz, 17 ans, et Harper, 10 ans), Brooklyn a passé la bague au doigt à celle qu'il considère comme son âme soeur. Pour rappel, les frères de Brooklyn et le frère de Nicola, Brandon, ont été garçons d'honneur. Harper Beckham (10 ans) a été demoiselle d'honneur tout comme la grand-mère maternelle de la mariée, Bunny.

Selon le Daily Mail, la cérémonie a débuté à 18 heures sous une tente installée dans la propriété familiale de 103 millions de dollars de la famille Peltz. Après s'être unie à Brooklyn et avoir posé avec son époux pour les photos, Nicola Peltz a rejoint les autres invités dans un chapiteau géant dédié au service des cocktails - puis s'est dirigée vers le chapiteau de banquet adjacent pour débuter la soirée. Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont ensuite effectué leur première danse vers 20 heures sur la chanson Only Fools Rush In, d'Elvis Presley. La deuxième chanson était le classique de Ben E. King, Stand By Me.

Les 300 invités ont ensuite pu déguster de succulents plats préparés par le célèbre chef de Miami Thierry Isambert, qui a déjà cuisiné pour le président Bill Clinton. Lors du dîner, les sept bénédictions juives du mariage ont été à nouveau récitées, comme le veut la tradition dans les familles les plus pieuses. Elles seront également récitées chaque soir pendant sept jours.

Les photographies du mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz (estimé à plus de 3 millions de livres sterling) sont disponibles sur le site Daily Mail.