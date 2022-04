Nicola Peltz : Avec qui a-t-elle été en couple avant Brooklyn Beckham ?

C'est sans doute le mariage le plus attendu du mois, si ce n'est de l'année. Le samedi 9 avril 2022, le jeune Brooklyn Beckham va dire "oui" à sa chérie Nicola Peltz devant l'Eternel. Les amoureux ont choisi d'organiser la cérémonie dans le luxueux domaine de 5000m2 du papa de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz, situé en Floride, en Amérique. Des tentes blanches ont été installées tout au long de la plage privée et Roméo et Cruz Beckham ont été choisis pour être les témoins de leur grand frère. Tous les éléments sont réunis pour que cette journée soit la plus belle de leur vie !

Couvert par le magazine Vogue, qui a obtenu l'exclusivité, ce mariage va réunir les amis, proches et la famille des deux tourtereaux, dont les célèbres parents du marié, Victoria et David Beckham. Avant de rencontrer son jeune chéri, Nicola Peltz, 27 ans, avait vécu d'autres amourettes. Elle avait été en couple avec le comédien Cameron Fuller en 2016 puis avec Anwar Hadid, le frère de Gigi et Bella, de janvier 2017 à 2018. C'est finalement en janvier 2020 qu'elle a trouvé chaussure à son pied... finalement le bon soulier, puisqu'elle s'est fiancée à Brooklyn Beckham le 11 juillet de la même année.

A 23 ans à peine, Brooklyn Beckham s'apprête donc à voir sa divine compagne remonter l'allée dans une robe incroyable, dessinée par les plus belles boutiques de la ville de Rome. Longtemps en couple avec Chloë Moretz, le jeune homme est sûr et certain de ses sentiments. Si le contrat de mariage n'est pas suffisant, il suffit d'admirer son corps pour savoir qu'il a Nicola Peltz dans la peau. Il s'est effectivement fait tatouer le mot "Lover" - "Amoureux" - sur le corps, ainsi que le nom de sa chère et tendre et la première lettre de son prénom avec un coeur. Dernièrement, il a terminé cette fresque sentimentale avec un immense motif floral qui orne désormais son bras en l'honneur de Nicola. On peut lire, parmi les végétaux, les mots : "Ma vie, mon amour, ma vérité, mon souffle, ma raison, ma beauté, ma précieuse." Si avec tout ça il hésite avant de dire "oui"...