Brooklyn Beckham : Nouveau tatouage imposant en l'honneur de sa fiancée, Nicola Peltz

Tel père tel fils !

Brooklyn Beckham a ajouté une nouvelle pièce à sa collection de tatouages, déjà très grande. Ce dernier a fêté son futur mariage avec un nouveau dessin, et pas des moindres. Il s'agit cette fois d'un motif floral sur son bras en hommage à sa fiancée Nicola Peltz. Le fils de 23 ans de David et Victoria Beckham n'a vraiment aucun doute sur son amour pour Nicola Peltz. "My life, my love, my truth, my breath, my reason, my beauty, my precious" (ma vie, mon amour, ma vérité, mon souffle, ma raison, ma beauté, mon précieux), a-t-il fait inscrire.