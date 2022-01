Brooklyn Beckham : Robe, témoins... tous les détails sur son mariage avec Nicola Peltz

On connaît désormais les premiers détails sur le mariage de l'aîné des jeunes fils de la famille Beckham , Brooklyn (22 ans) avec sa fiancée Nicola Peltz, prévu au printemps prochain.

Le couple d'amoureux devrait se marier le 9 avril et l'actrice de 27 ans portera deux robes Valentino durant la journée, malgré les rumeurs qui disaient que Victoria, la célèbre mère de Brooklyn et créatrice de mode, avait dessiné des modèles de robes pour Nicola.

Tandis que le mariage de David et Victoria Beckham avait été couvert par OK! Magazine, il semblerait à ce jour que Vogue tente d'obtenir les droits exclusifs du grand jour à venir. Le Sun a également révélé que les jeunes frères de Brooklyn, Roméo 19 ans et Cruz 16 ans seront les témoins du mariage, pendant que Brad, le frère de Nicola fera office de garçon d'honneur. Le jeune couple pourra profiter de l'immense domaine floridien du père milliardaire de Nicola, Nelson, pour célébrer une cérémonie où les stars défileront. Les rumeurs annoncent, entre autres, Gigi Hadid, Nicole Richie ou encore les amis de la famille, Gordon et Tana Ramsay. Elton John, le parrain de Brooklyn, est actuellement en tournée et devrait manquer l'événement.

Une source proche du couple a donné quelques précisions : "Nicola et Brooklyn veulent naturellement que la journée soit parfaite, et leur attention du détail est étonnante."

"L'argent n'est évidemment pas un problème pour eux, néanmoins ils veulent célébrer l'amour, pas la richesse" a-t-elle expliqué avant de poursuivre, "le directeur divertissement de Vogue, Sergio Kletnoy a lourdement insisté auprès du couple et il semblerait qu'il a obtenu les droits exclusifs du mariage."

Nicola, avec le soutien de sa belle-mère Victoria, aurait décidé de s'envoler pour Rome pour faire des essayages de robes de mariée avec un styliste. La star de Bates motel, qui portait une robe Victoria Beckham pour l'annonce de ses fiançailles, portera surement une robe de créateur pour la réception. Victoria Beckham a déjà réalisé des robes pour le mariage en 2016 de son amie Eva Longoria ou Meghan Markle pour Noël 2018. Le père du marié, David Beckham, devrait quant à lui jouer le rôle de maître de cérémonie et prononcer un discours pour l'occasion.

Un beau jour tant attendu enfin arrivé pour l'aîné des fils Beckham, qui reconnaît avoir pris son mal en patience. "Nous nous sommes fiancés il y a un an et si la Covid n'avait pas existé, nous serions déjà mariés, mais cela a été un peu difficile" avait-il déclaré.