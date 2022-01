Brooklyn Beckham bientôt marié : sa fiancée Nicola Ann Peltz se confie sur sa robe

Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz sont en couple depuis l'automne 2019 et se sont fiancés en juillet 2020. Depuis, ils ne cessent d'échanger les déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. Brooklyn s'est même fait tatouer les yeux de sa chérie dans le cou, ainsi qu'une lettre que la jolie blonde lui a écrite.

"Mon garçon éternel. Lis ça à chaque fois que tu te sentiras anxieux. Je veux que tu saches à quel point tu es profondément aimé. Tu as le coeur le plus doux que je n'ai jamais rencontré et j'espère ne jamais passer un jour sans ton amour. Je te trouve incroyable. Sache que nous pouvons tout surpasser si tu respires lentement et si tu as confiance. Je t'aime plus que tout. Avec amour pour toujours, ta future femme", peut-on désormais lire dans le dos du fils de David et Victoria Beckham. Le jeune homme porte aussi un collier avec une dent de Nicola Ann Peltz comme pendentif.

Le couple s'est installé dans une nouvelle maison de plus de 650 mètres carrés situés à Beverly Hills, achetée plus de 10 millions de dollars (un peu plus de 8 millions d'euros) l'été dernier.